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Дарья Железнякова победила Мелиссу Маллинс решением судей в реванше на турнире UFC в Баку

Дарья Железнякова победила Мелиссу Маллинс решением судей в реванше на турнире UFC в Баку
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Российский боец UFC, выступающая в легчайшем весе (до 61 кг), Дарья Железнякова победила представительницу Англии Мелиссу Маллинс единогласным решением судей (29-28, 30-27, 30-27) на турнире UFC on ABC 8, который в данный момент проходит в Баку (Азербайджан). Таким образом, россиянка реваншировала своё поражение от Маллинс, которое та нанесла ей в ноябре 2022 года.

UFC 2025. UFC on ABC 8, Баку, Азербайджан
Мелисса Маллинс — Дарья Железнякова (W)
21 июня 2025, суббота. 20:50 МСК
Мелисса Маллинс
Окончено
UD
Дарья Железнякова

Дарье 29 лет. В качестве профессионального бойца смешанных единоборств россиянка дебютировала в июле 2019 года, а в UFC Железнякова пришла в марте 2024 года.

Мелиссе 33 года. Она дебютировала в ММА в июне 2021 года, а в UFC — в октябре 2023 года.

Ознакомиться с деталями поединка между Мелиссой и Дарьей вы можете, перейдя на прямую онлайн-трансляцию турнира UFC on ABC 8, которую проводит «Чемпионат».

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