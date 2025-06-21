Оливейра: буду на шаг впереди Топурии в каждой области. Положу конец его серии побед
Поделиться
35-летний бывший обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе бразилец Чарльз Оливейра поделился своим настроем в преддверии поединка с 28-летним испано-грузином Илией Топурией. Их поединок за звание чемпиона UFC в лёгком весе (до 70 кг) состоится 29 июня на турнире UFC 317 в Лас-Вегасе (штат Невада, США).
UFC 2025. UFC 317, Лас-Вегас, США
Чарльз Оливейра — Илия Топурия
29 июня 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Чарльз Оливейра
Не началось
Илия Топурия
«Я буду на шаг впереди Топурии в каждой области. Я в этом уверен. Собираюсь положить конец его победной серии», — сказал Оливейра в интервью пресс-службе UFC.
В своём рекорде Чарльз имеет 35 побед, из которых 31 была одержана досрочно, 10 поражений, а один поединок был признан несостоявшимся.
Материалы по теме
Комментарии
- 21 июня 2025
-
19:34
-
19:22
-
18:27
-
18:11
-
17:21
-
17:11
-
16:55
-
16:52
-
16:14
-
15:34
-
15:15
-
14:36
-
14:15
-
14:00
-
13:30
-
13:30
-
12:54
-
12:30
-
12:13
-
12:00
-
11:30
-
11:16
-
11:00
-
10:18
-
09:50
-
09:36
-
09:30
-
09:10
-
06:00
-
05:49
-
05:23
-
02:16
-
02:04
-
00:40
-
00:32