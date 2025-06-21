Оливейра: буду на шаг впереди Топурии в каждой области. Положу конец его серии побед

35-летний бывший обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе бразилец Чарльз Оливейра поделился своим настроем в преддверии поединка с 28-летним испано-грузином Илией Топурией. Их поединок за звание чемпиона UFC в лёгком весе (до 70 кг) состоится 29 июня на турнире UFC 317 в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

«Я буду на шаг впереди Топурии в каждой области. Я в этом уверен. Собираюсь положить конец его победной серии», — сказал Оливейра в интервью пресс-службе UFC.

В своём рекорде Чарльз имеет 35 побед, из которых 31 была одержана досрочно, 10 поражений, а один поединок был признан несостоявшимся.