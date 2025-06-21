Топурия — о словах Оливейры, что у него сильнее удар: он выдаёт желаемое за действительное

28-летний бывший обладатель чемпионского пояса UFC в полулёгком весе (до 66 кг) испано-грузин Илия Топурия полностью уверен в своих силах в преддверии боя с бразильцем Чарльзом Оливейрой. Их поединок за звание чемпиона UFC в лёгком весе (до 70 кг) состоится 29 июня на турнире UFC 317 в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

«Чарльз думает, что у него более сильный удар, чем у меня. Он выдаёт желаемое за действительное. Я бросаю ему вызов — мы можем провести отдельный бой по боксу, отдельную схватку по грэпплингу и по борьбе. В любом аспекте я побью его так, как захочу. Вот настолько сильно уверен в себе», — сказал Топурия в интервью журналисту Кевину Иоле на его YouTube-канале.