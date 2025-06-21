Опубликованы судейские записки боя Уланбеков — Максум

Пресс-служба североамериканского промоушена UFC опубликовала официальные судейские записки боя между 12-м номером рейтинга UFC в наилегчайшем весе россиянином Тагиром Уланбековым и представителем Казахстана Азатом Максумом, который прошёл на турнире UFC on ABC 8. Поединок завершился победой Тагира единогласным решением судей.

Один из судей оценил бой со счётом 29-28 в пользу Тагира, а два других — 30-27.

Фото: Пресс-служба UFC

Тагиру 33 года. В качестве профессионального бойца смешанных единоборств Уланбеков дебютировал в июле 2013 года, а в UFC он перешёл в октябре 2020 года. В своём рекорде Тагир теперь имеет 17 побед и два поражения.

Азату 30 лет. В качестве профессионала представитель Казахстана дебютировал в мае 2017 года, а в UFC он перешёл в июле 2023 года.

Ознакомиться с деталями поединка между Тагиром и Азатом вы можете, перейдя на прямую онлайн-трансляцию турнира UFC on ABC 8.