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Менеджер Махачева сообщил, когда Ислам проведёт следующий бой

Менеджер Махачева сообщил, когда Ислам проведёт следующий бой
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Ризван Магомедов, являющийся менеджером лидера рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории россиянина Ислама Махачева, сообщил, когда его подопечный проведёт следующий поединок в североамериканском промоушене.

«Нам примерные даты очертили. Это октябрь‑ноябрь будет. Как организация определится, будем готовиться. Как тренировочный лагерь Ислама проходит? Пока в расслабленном режиме. Пока ещё много времени. Ещё пять-шесть месяцев, потому полноценный лагерь ещё не начался», — приводит слова Магомедова портал «Матч ТВ».

Предполагается, что следующим соперником Ислама станет чемпион UFC в полусреднем весе австралиец Джек Делла Маддалена.

Свой последний бой Махачев провёл 18 января. Тогда в главном поединке турнира UFC 311 в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) Ислам разделил октагон с бразильцем Ренато Мойкано. Бой завершился победой российского атлета удушающим приёмом в первом раунде. Для Ислама эта победа стала 14-й подряд в лёгком весе.

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