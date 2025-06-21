Менеджер Махачева сообщил, когда Ислам проведёт следующий бой

Ризван Магомедов, являющийся менеджером лидера рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории россиянина Ислама Махачева, сообщил, когда его подопечный проведёт следующий поединок в североамериканском промоушене.

«Нам примерные даты очертили. Это октябрь‑ноябрь будет. Как организация определится, будем готовиться. Как тренировочный лагерь Ислама проходит? Пока в расслабленном режиме. Пока ещё много времени. Ещё пять-шесть месяцев, потому полноценный лагерь ещё не начался», — приводит слова Магомедова портал «Матч ТВ».

Предполагается, что следующим соперником Ислама станет чемпион UFC в полусреднем весе австралиец Джек Делла Маддалена.

Свой последний бой Махачев провёл 18 января. Тогда в главном поединке турнира UFC 311 в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) Ислам разделил октагон с бразильцем Ренато Мойкано. Бой завершился победой российского атлета удушающим приёмом в первом раунде. Для Ислама эта победа стала 14-й подряд в лёгком весе.