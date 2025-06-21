Назим Садыхов победил Николаса Мотту техническим нокаутом на турнире UFC в Баку

Азербайджанский боец UFC, выступающий в лёгком весе Назим Садыхов победил представителя Бразилии Николаса Мотту техническим нокаутом во втором раунде на турнире UFC on ABC 8, который в данный момент проходит в Баку (Азербайджан). Таким образом, Чёрный волк вышел на серию из двух побед.

Назиму 31 год. В качестве профессионального бойца смешанных единоборств Садыхов дебютировал в ноябре 2018 года. В сильнейшую организацию мира представитель Азербайджана пришёл в феврале 2023 года.

Николасу 32 года. На профессиональном уровне бразилец дебютировал в мае 2012 года, а в UFC — в феврале 2022 года.

Ознакомиться с деталями поединка между Назимом и Николосом вы можете, перейдя на прямую онлайн-трансляцию турнира UFC on ABC 8, которую проводит «Чемпионат».