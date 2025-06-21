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Мыктыбек Оролбай победил дебютанта UFC Тофика Мусаева болевым приёмом в первом раунде

Мыктыбек Оролбай победил дебютанта UFC Тофика Мусаева болевым приёмом в первом раунде
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Боец UFC, представляющий Кыргызстан, Мыктыбек Оролбай победил дебютанта североамериканской лиги Тофика Мусаева болевым приёмом (кимура) в первом раунде на турнире UFC on ABC 8, который в данный момент проходит в Баку (Азербайджан). Бой прошёл в промежуточном весе (до 75 кг).

UFC 2025. UFC on ABC 8, Баку, Азербайджан
Тофик Мусаев — Мыктыбек Оролбай (W)
21 июня 2025, суббота. 23:10 МСК
Тофик Мусаев
Окончено
SUB
Мыктыбек Оролбай

Мыктыбеку 27 лет. В качестве профессионального бойца смешанных единоборств Оролбай дебютировал в августе 2018 года. В сильнейшую организацию мира представитель Кыргызстана пришёл в ноябре 2023 года.

Тофику 35 лет. На профессиональном уровне азербайджанец дебютировал в мае 2013 года. Является победителем Гран-при Rizin 2019 в лёгком весе.

Ознакомиться с деталями поединка между Мыктыбеком и Тофиком вы можете, перейдя на прямую онлайн-трансляцию турнира UFC on ABC 8, которую проводит «Чемпионат».

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