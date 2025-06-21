Алексеева: меня «обокрали». Не считаю, что проиграла. Плюс мне между ног прилетело

Российский боец UFC, выступающая в легчайшем весе (до 61 кг), Ирина Алексеева выразила несогласие с решением судей, которые присудили победу не ей, а её сопернице, представительнице Польши Клаудии Сыгуле. Их бой прошёл на турнире UFC on ABC 8 и завершился победой польской спортсменки единогласным решением судей.

«Короче, меня «обворовали». Концовку — базара ноль — я отдала, поскольку в нокдаун улетела. Светофор погас, но он у меня включился, как в игре Mortal Combat. Но я всё равно считаю, что меня «обокрали» [судьи]. Второй точно за мной, в первом я раскачалась, забрала. Плюс мне так нереально между ног прилетело. Там ведь пять минут можно отдыхать [после нелегально нанесённого удара], но я понимала, что и она тоже отдыхает, поэтому… И боль ещё усиливалась. Я решила продолжать. На адреналине всё не так чувствуется.

Но это очень сильно меня потрясло. Короче, меня «обворовали». Не считаю, что проиграла. Я не сдавалась до последнего», — сказала Алексеева в видео, которое она опубликовала на своей странице в социальных сетях.