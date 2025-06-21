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Алексеева: меня «обокрали». Не считаю, что проиграла. Плюс мне между ног прилетело

Алексеева: меня «обокрали». Не считаю, что проиграла. Плюс мне между ног прилетело
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Российский боец UFC, выступающая в легчайшем весе (до 61 кг), Ирина Алексеева выразила несогласие с решением судей, которые присудили победу не ей, а её сопернице, представительнице Польши Клаудии Сыгуле. Их бой прошёл на турнире UFC on ABC 8 и завершился победой польской спортсменки единогласным решением судей.

UFC 2025. UFC on ABC 8, Баку, Азербайджан
Ирина Алексеева — Клаудия Сыгула (W)
21 июня 2025, суббота. 20:20 МСК
Ирина Алексеева
Окончено
UD
Клаудия Сыгула

«Короче, меня «обворовали». Концовку — базара ноль — я отдала, поскольку в нокдаун улетела. Светофор погас, но он у меня включился, как в игре Mortal Combat. Но я всё равно считаю, что меня «обокрали» [судьи]. Второй точно за мной, в первом я раскачалась, забрала. Плюс мне так нереально между ног прилетело. Там ведь пять минут можно отдыхать [после нелегально нанесённого удара], но я понимала, что и она тоже отдыхает, поэтому… И боль ещё усиливалась. Я решила продолжать. На адреналине всё не так чувствуется.

Но это очень сильно меня потрясло. Короче, меня «обворовали». Не считаю, что проиграла. Я не сдавалась до последнего», — сказала Алексеева в видео, которое она опубликовала на своей странице в социальных сетях.

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