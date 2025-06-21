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Хабиб погладил Азата Максума после того, как тот потерпел поражение в бою с Уланбековым

Хабиб погладил Азата Максума после того, как тот потерпел поражение в бою с Уланбековым
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36-летний член Зала славы UFC, а также бывший обладатель чемпионского титула UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг) россиянин Хабиб Нурмагомедов погладил представителя Казахстана Азата Максума после того, как тот потерпел поражение в бою со своим подопечным и 12-м номером рейтинга UFC в наилегчайшем весе Тагиром Уланбековым. Их бой состоялся на турнире UFC on ABC 8 и завершился победой россиянина единогласным решением судей.

UFC 2025. UFC on ABC 8, Баку, Азербайджан
Тагир Уланбеков (W) — Азат Максум
21 июня 2025, суббота. 20:00 МСК
Тагир Уланбеков
Окончено
UD
Азат Максум

Фото: Скриншот из видео, опубликованного Саятом Абрахмановым на своей странице в социальных сетях

Фото: Скриншот из видео, опубликованного Саятом Абрахмановым на своей странице в социальных сетях

Фото: Скриншот из видео, опубликованного Саятом Абрахмановым на своей странице в социальных сетях

Напомним, Тагиру 33 года. В качестве профессионального бойца смешанных единоборств Уланбеков дебютировал в июле 2013 года, а в UFC он перешёл в октябре 2020 года. В своём рекорде Тагир теперь имеет 17 побед и два поражения.

Азату 30 лет. В качестве профессионала представитель Казахстана дебютировал в мае 2017 года, а в UFC он перешёл в июле 2023 года.

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