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Ризван Куниев уступил Кёртису Блэйдсу раздельным решением судей в дебюте в UFC

Ризван Куниев уступил Кёртису Блэйдсу раздельным решением судей в дебюте в UFC
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Бывший претендент на титул временного чемпиона UFC в тяжёлом весе американец Кёртис Блэйдс победил раздельным решением судей (29-28, 29-28, 28-29) дебютанта лиги, который представляет Россию, Ризвана Куниева на турнире UFC on ABC 8, который в данный момент проходит в Баку (Азербайджан).

UFC 2025. UFC on ABC 8, Баку, Азербайджан
Кёртис Блэйдс (W) — Ризван Куниев
21 июня 2025, суббота. 23:35 МСК
Кёртис Блэйдс
Окончено
SD
Ризван Куниев

Блэйдс дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в мае 2014 года. В сильнейшую организацию в мире Кёртис пришёл в апреле 2016 года.

На профессиональном уровне Куниев дебютировал в октябре 2011 года. Является бывшим чемпионом Eagle FC в тяжёлом весе.

Ознакомиться с деталями поединка между Кёртисом и Ризваном вы можете, перейдя на прямую онлайн-трансляцию турнира UFC on ABC 8, которую проводит «Чемпионат».

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