Ризван Куниев уступил Кёртису Блэйдсу раздельным решением судей в дебюте в UFC

Бывший претендент на титул временного чемпиона UFC в тяжёлом весе американец Кёртис Блэйдс победил раздельным решением судей (29-28, 29-28, 28-29) дебютанта лиги, который представляет Россию, Ризвана Куниева на турнире UFC on ABC 8, который в данный момент проходит в Баку (Азербайджан).

Блэйдс дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в мае 2014 года. В сильнейшую организацию в мире Кёртис пришёл в апреле 2016 года.

На профессиональном уровне Куниев дебютировал в октябре 2011 года. Является бывшим чемпионом Eagle FC в тяжёлом весе.

Ознакомиться с деталями поединка между Кёртисом и Ризваном вы можете, перейдя на прямую онлайн-трансляцию турнира UFC on ABC 8, которую проводит «Чемпионат».