Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Рафаэль Физиев победил Игнасио Бахамондеса решением судей на турнире UFC в Баку

Рафаэль Физиев победил Игнасио Бахамондеса решением судей на турнире UFC в Баку
Аудио-версия:
Комментарии

11-й номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Азербайджан, Рафаэль Физиев победил единогласным решением судей (30-27 все три судьи) 15-го номера рейтинга UFC в категории до 70 кг чилийца Игнасио Бахамондеса на турнире UFC on ABC 8, который в данный момент проходит в Баку (Азербайджан). Для Атамана эта победа стала первой за три года.

UFC 2025. UFC on ABC 8, Баку, Азербайджан
Рафаэль Физиев (W) — Игнасио Бахамондес
22 июня 2025, воскресенье. 00:05 МСК
Рафаэль Физиев
Окончено
UD
Игнасио Бахамондес

Физиеву 32 года. В качестве профессионального бойца смешанных единоборств Атаман дебютировал в июле 2015 года, а в UFC — в апреле 2019 года.

Игнасио 27 лет. На профессиональном уровне в ММА представитель Чили дебютировал в ноябре 2015 года. В сильнейшую организацию мира Бахамондес пришёл в апреле 2021 года.

Ознакомиться с деталями поединка между Рафаэлем и Игнасио вы можете, перейдя на прямую онлайн-трансляцию турнира UFC on ABC 8, которую проводит «Чемпионат».

Материалы по теме
UFC Баку: у России две победы из четырёх! Физиев разобрался с Бахамондесом
Live
UFC Баку: у России две победы из четырёх! Физиев разобрался с Бахамондесом
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android