Рафаэль Физиев победил Игнасио Бахамондеса решением судей на турнире UFC в Баку

11-й номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Азербайджан, Рафаэль Физиев победил единогласным решением судей (30-27 все три судьи) 15-го номера рейтинга UFC в категории до 70 кг чилийца Игнасио Бахамондеса на турнире UFC on ABC 8, который в данный момент проходит в Баку (Азербайджан). Для Атамана эта победа стала первой за три года.

Физиеву 32 года. В качестве профессионального бойца смешанных единоборств Атаман дебютировал в июле 2015 года, а в UFC — в апреле 2019 года.

Игнасио 27 лет. На профессиональном уровне в ММА представитель Чили дебютировал в ноябре 2015 года. В сильнейшую организацию мира Бахамондес пришёл в апреле 2021 года.

Ознакомиться с деталями поединка между Рафаэлем и Игнасио вы можете, перейдя на прямую онлайн-трансляцию турнира UFC on ABC 8, которую проводит «Чемпионат».