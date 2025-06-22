Опубликованы судейские записки боя Блэйдс — Куниев

Пресс-служба североамериканского промоушена UFC опубликовала официальные судейские записки боя между бывшим претендентом на титул временного чемпиона UFC в тяжёлом весе американцем Кёртисом Блэйдсом и дебютантом лиги, который представляет Россию, Ризваном Куниевым.

Один из судей отдал победу Куниеву со счётом 29-28, а два других — Блэйдсу с аналогичным счётом.

Фото: Пресс-служба UFC

Блэйдс дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в мае 2014 года. В сильнейшую организацию в мире Кёртис пришёл в апреле 2016 года.

Ознакомиться с деталями поединка между Кёртисом и Ризваном вы можете, перейдя на прямую онлайн-трансляцию турнира UFC on ABC 8, которую проводит «Чемпионат».