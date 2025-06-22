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Опубликованы судейские записки боя Блэйдс — Куниев

Опубликованы судейские записки боя Блэйдс — Куниев
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Пресс-служба североамериканского промоушена UFC опубликовала официальные судейские записки боя между бывшим претендентом на титул временного чемпиона UFC в тяжёлом весе американцем Кёртисом Блэйдсом и дебютантом лиги, который представляет Россию, Ризваном Куниевым.

Один из судей отдал победу Куниеву со счётом 29-28, а два других — Блэйдсу с аналогичным счётом.

Фото: Пресс-служба UFC

UFC 2025. UFC on ABC 8, Баку, Азербайджан
Кёртис Блэйдс (W) — Ризван Куниев
21 июня 2025, суббота. 23:35 МСК
Кёртис Блэйдс
Окончено
SD
Ризван Куниев

Блэйдс дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в мае 2014 года. В сильнейшую организацию в мире Кёртис пришёл в апреле 2016 года.

Ознакомиться с деталями поединка между Кёртисом и Ризваном вы можете, перейдя на прямую онлайн-трансляцию турнира UFC on ABC 8, которую проводит «Чемпионат».

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