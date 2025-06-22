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Джамал Хилл проиграл Халилу Раунтри единогласным решением, 21 июня 2025, UFC

Джамал Хилл проиграл Халилу Раунтри в главном бою турнира UFC в Баку
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В Баку (Азербайджан) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC on ABC 8. В главном событии шоу экс-чемпион в полутяжёлом весе Джамал Хилл встретился с Халилом Раунтри.

UFC 2025. UFC on ABC 8, Баку, Азербайджан
Джамал Хилл — Халил Раунтри (W)
22 июня 2025, воскресенье. 00:40 МСК
Джамал Хилл
Окончено
UD
Халил Раунтри

Бой продлился пять раундов и завершился победой Раунтри единогласным решением судей.

Джамал Хилл потерпел третье поражение подряд в UFC.

Ранее на турнире россиянин Тагир Уланбеков победил Азата Максума, Ирина Алексеева уступила Клаудии Сыгуле, Дарья Железнякова одержала победу над Мелиссой Маллинс, а Ризван Куниев потерпел поражение в бою с Кёртисом Блэйдсом.

В соглавном бою турнира азербайджанец Рафаэль Физиев победил Игнасио Бахамондеса.

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