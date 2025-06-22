Джамал Хилл проиграл Халилу Раунтри в главном бою турнира UFC в Баку

В Баку (Азербайджан) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC on ABC 8. В главном событии шоу экс-чемпион в полутяжёлом весе Джамал Хилл встретился с Халилом Раунтри.

Бой продлился пять раундов и завершился победой Раунтри единогласным решением судей.

Джамал Хилл потерпел третье поражение подряд в UFC.

Ранее на турнире россиянин Тагир Уланбеков победил Азата Максума, Ирина Алексеева уступила Клаудии Сыгуле, Дарья Железнякова одержала победу над Мелиссой Маллинс, а Ризван Куниев потерпел поражение в бою с Кёртисом Блэйдсом.

В соглавном бою турнира азербайджанец Рафаэль Физиев победил Игнасио Бахамондеса.