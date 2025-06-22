Результаты турнира UFC on ABC 8, где участовавали Физиев, Железнякова, Куниев и Алексеева

В ночь с 21 на 22 июня в Баку (Азербайджан) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC on ABC 8, где в главном событии шоу экс-чемпион UFC в полусреднем весе экс-чемпион в полутяжёлом весе Джамал Хилл потерпел поражение Халилу Раунтри единогласным решением судей.
Предлагаем вашему вниманию результаты всех поединков турнира:
Основной кард:
Халил Раунтри победил Джамала Хилла единогласным решением (49-46, 50-45, 50-45).
Рафаэль Физиев победил Игнасио Бахамондеса единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27).
Кёртис Блэйдс победил Ризвана Куниева раздельным решением (29-28, 28-29, 29-28).
Мыктыбек Оролбай победил Тофика Мусаева болевым приёмом на руку (Kimura) — (Раунд 1, 4:35).
Назим Садыхов победил Николаса Мотту техническим нокаутом (Раунд 2, 4:17).
Мухаммаджон Наимов победил Богдана Града единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).
Предварительный кард:
Сок Хюн Ко победил Обана Эллиотта единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27).
Чун Ён Пак победил Исмаила Наурдиева единогласным решением (29-26, 29-26, 29-25).
Дарья Железнякова победила Мелиссу Маллинс единогласным решением (29-28, 30-27, 30-27).
Клаудия Сыгула победила Ирину Алексееву единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27).
Тагир Уланбеков победил Азата Максума единогласным решением (29-28, 30-27, 30-27).
Мухаммад Усман победил Хамди Абделвахаба единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).