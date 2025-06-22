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Результаты турнира UFC on ABC 8: Джамал Хилл, Халил Раунтри, Рафаэль Физиев, Дарья Железнякова, Ирина Алексеева, Ризван Куниев

Результаты турнира UFC on ABC 8, где участовавали Физиев, Железнякова, Куниев и Алексеева
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В ночь с 21 на 22 июня в Баку (Азербайджан) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC on ABC 8, где в главном событии шоу экс-чемпион UFC в полусреднем весе экс-чемпион в полутяжёлом весе Джамал Хилл потерпел поражение Халилу Раунтри единогласным решением судей.

UFC 2025. UFC on ABC 8, Баку, Азербайджан
Джамал Хилл — Халил Раунтри (W)
22 июня 2025, воскресенье. 00:40 МСК
Джамал Хилл
Окончено
UD
Халил Раунтри

Предлагаем вашему вниманию результаты всех поединков турнира:

Основной кард:

Халил Раунтри победил Джамала Хилла единогласным решением (49-46, 50-45, 50-45).
Рафаэль Физиев победил Игнасио Бахамондеса единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27).
Кёртис Блэйдс победил Ризвана Куниева раздельным решением (29-28, 28-29, 29-28).
Мыктыбек Оролбай победил Тофика Мусаева болевым приёмом на руку (Kimura) — (Раунд 1, 4:35).
Назим Садыхов победил Николаса Мотту техническим нокаутом (Раунд 2, 4:17).
Мухаммаджон Наимов победил Богдана Града единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).

Предварительный кард:

Сок Хюн Ко победил Обана Эллиотта единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27).
Чун Ён Пак победил Исмаила Наурдиева единогласным решением (29-26, 29-26, 29-25).
Дарья Железнякова победила Мелиссу Маллинс единогласным решением (29-28, 30-27, 30-27).
Клаудия Сыгула победила Ирину Алексееву единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27).
Тагир Уланбеков победил Азата Максума единогласным решением (29-28, 30-27, 30-27).
Мухаммад Усман победил Хамди Абделвахаба единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).

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