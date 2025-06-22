Результаты турнира UFC on ABC 8, где участовавали Физиев, Железнякова, Куниев и Алексеева

В ночь с 21 на 22 июня в Баку (Азербайджан) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC on ABC 8, где в главном событии шоу экс-чемпион UFC в полусреднем весе экс-чемпион в полутяжёлом весе Джамал Хилл потерпел поражение Халилу Раунтри единогласным решением судей.

Предлагаем вашему вниманию результаты всех поединков турнира:

Основной кард:

Халил Раунтри победил Джамала Хилла единогласным решением (49-46, 50-45, 50-45).

Рафаэль Физиев победил Игнасио Бахамондеса единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27).

Кёртис Блэйдс победил Ризвана Куниева раздельным решением (29-28, 28-29, 29-28).

Мыктыбек Оролбай победил Тофика Мусаева болевым приёмом на руку (Kimura) — (Раунд 1, 4:35).

Назим Садыхов победил Николаса Мотту техническим нокаутом (Раунд 2, 4:17).

Мухаммаджон Наимов победил Богдана Града единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).

Предварительный кард:

Сок Хюн Ко победил Обана Эллиотта единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27).

Чун Ён Пак победил Исмаила Наурдиева единогласным решением (29-26, 29-26, 29-25).

Дарья Железнякова победила Мелиссу Маллинс единогласным решением (29-28, 30-27, 30-27).

Клаудия Сыгула победила Ирину Алексееву единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27).

Тагир Уланбеков победил Азата Максума единогласным решением (29-28, 30-27, 30-27).

Мухаммад Усман победил Хамди Абделвахаба единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).

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