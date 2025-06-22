Стали известны обладатели бонусов по итогам турнира UFC в Баку, они получат по $ 100 тыс.

Азербайджанец Назим Садыхов и бразилец Николас Мотта получат бонусы по итогам турнира UFC on ABC 8, который прошёл в Баку.

В очном бою Садыхов победил Мотту во втором раунде техническим нокаутом.

Отметим, бойцы получат по $ 100 тыс. в качестве бонусов, а не привычные $ 50 тыс.

Напомним, на турнире россиянин Тагир Уланбеков победил Азата Максума, Ирина Алексеева уступила Клаудии Сыгуле, Дарья Железнякова одержала победу над Мелиссой Маллинс, а Ризван Куниев потерпел поражение в бою с Кёртисом Блэйдсом.

В соглавном бою турнира азербайджанец Рафаэль Физиев победил Игнасио Бахамондеса. В главном событии турнира Джамал Хилл проиграл Халилу Раунтри.