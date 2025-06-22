Глава UFC объявил, что Джон Джонс завершил карьеру

Глава UFC Дана Уайт заявил, что действующий обладатель титула UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американец Джон Джонс завершил карьеру в смешанных единоборствах.

Всего в смешанных единоборствах Джон Джонс одержал 28 побед и потерпел семь поражений.

В последнем поединке, который состоялся в ноябре 2024 года в Нью-Йорке на турнире UFC 309, Джонс разделил октагон с бывшим чемпионом UFC в тяжёлом весе соотечественником Стипе Миочичем. Их бой стал главным событием вечера. Поединок завершился победой Костлявого техническим нокаутом в третьем раунде. Для Джона это была первая защита титула в тяжёлом весе.