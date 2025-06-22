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«Если дадут Анкалаева, буду драться». Раунтри — после победы над Хиллом

«Если дадут Анкалаева, буду драться». Раунтри — после победы над Хиллом
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35-летний мериканский боец UFC Халил Раунтри высказался о потенциальном следующем сопернике после победы над экс-чемпионом в полутяжёлом весе Джамалом Хиллом.

UFC 2025. UFC on ABC 8, Баку, Азербайджан
Джамал Хилл — Халил Раунтри (W)
22 июня 2025, воскресенье. 00:40 МСК
Джамал Хилл
Окончено
UD
Халил Раунтри

«Я хочу стать чемпионом. Если мне дадут Магомеда Анкалаева, я буду драться. Если мне дадут кого-то другого, неважно, я также буду драться», — сказал Раунтри после боя.

Россиянин Магомед Анкалаев является действующим чемпионом UFC в полутяжёлой весовой категории. Напомним, в своём последнем бою Анкалаев победил Перейру единогласным решением судей в марте 2025 года, отобрав у него чемпионский пояс.

Раунтри последний раз выходил в октагон в Солт-Лейк-Сити (Юта, США) на турнире UFC 307, где его противником был бразилец Алекс Перейра, тогда действующий чемпион UFC в полутяжёлой весовой категории. Поединок завершился победой Перейры техническим нокаутом в четвёртом раунде.

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