«Если дадут Анкалаева, буду драться». Раунтри — после победы над Хиллом

35-летний мериканский боец UFC Халил Раунтри высказался о потенциальном следующем сопернике после победы над экс-чемпионом в полутяжёлом весе Джамалом Хиллом.

«Я хочу стать чемпионом. Если мне дадут Магомеда Анкалаева, я буду драться. Если мне дадут кого-то другого, неважно, я также буду драться», — сказал Раунтри после боя.

Россиянин Магомед Анкалаев является действующим чемпионом UFC в полутяжёлой весовой категории. Напомним, в своём последнем бою Анкалаев победил Перейру единогласным решением судей в марте 2025 года, отобрав у него чемпионский пояс.

Раунтри последний раз выходил в октагон в Солт-Лейк-Сити (Юта, США) на турнире UFC 307, где его противником был бразилец Алекс Перейра, тогда действующий чемпион UFC в полутяжёлой весовой категории. Поединок завершился победой Перейры техническим нокаутом в четвёртом раунде.

Первый чемпион UFC из России: