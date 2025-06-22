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Том Аспиналл стал новым абсолютным чемпионом в тяжёлом весе в UFC

Том Аспиналл стал новым абсолютным чемпионом в тяжёлом весе в UFC
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32-летний англичанин Том Аспиналл стал новым абсолютным чемпионом в тяжёлом весе в UFC после того, как стало известно, что американец Джон Джонс завершил карьеру в смешанных единоборствах.

О завершении карьеры Джонса объявил глава UFC Дана Уайт на пресс-конференции после турнира в Баку (Азербайджан). Всего в смешанных единоборствах Джонс одержал 28 побед и потерпел одно поражение.

Аспиналл, в свою очередь, одержал 15 побед и потерпел три поражения за карьеру в смешанных единоборствах. В своём последнем бою, который состоялся в июле 2024 года, Аспиналл победил Кёртиса Блэйдса. Всего на его счету восемь побед и одно поражение в UFC.

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