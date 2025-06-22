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Глава UFC: мне жаль Аспиналла, он потерял много времени и денег

Глава UFC: мне жаль Аспиналла, он потерял много времени и денег
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Глава UFC Дана Уайт высказался о том, что англичанин Том Аспиналл стал новым чемпионом в тяжёлом весе после того, как американец Джон Джонс завершил карьеру.

«Мне, конечно, жаль Тома — он потерял много времени и денег. Но мы это ему компенсируем. Том Аспиналл — отличный парень. Он вел себя невероятно на протяжении всего этого процесса, через который мы прошли. Он был готов на всё: драться с кем угодно, где угодно и когда угодно. Сейчас он просто говорит: «Назовите имя — и я выйду». Аспиналл — молодец. Он станет отличным чемпионом в тяжелом весе, и я рад работать с ним», — приводит слова Уайта журналист Нолан Кинг на личной странице в своей социальной сети X.

Аспиналл 15 побед и потерпел три поражения за карьеру в смешанных единоборствах. В своём последнем бою, который состоялся в июле 2024 года, Аспиналл победил Кёртиса Блэйдса. Всего на его счету восемь побед и одно поражение в UFC.

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