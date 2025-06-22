«Твой папочка будет следующим». Анкалаев — о заявлении Раунтри

Чемпион UFC в полутяжёлом весе Магомед Анкалаев дал комментарий по поводу слов 35-летнего американского бойца UFC Халила Раунтри, который после победы над экс-чемпионом в полутяжёлом весе Джамалом Хиллом, заявил, что хочет получить чемпионский бой и не исключает поединок с россиянином.

«Твой папочка, Алекс [Перейра], будет следующим, кто проведёт грандиозный бой. Усаживайся поудобнее», — написал Анкалаев на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, первый бой между Алексом Перейрой и Магомедом Анкалаевым состоялся в марте 2025 года и тогда победу единогласным решением судей одержал россиянин, став новым чемпионом мира. Раунтри, в свою очередь, уступил Алексу Перейру нокаутом на турнире UFC 307 в октябре 2024 года.

Отмечается, что на даный момент UFC работает над вероятным реваншем между Перейрой и Анкалаевым.

Чемпионы UFC из России: