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«Твой папочка будет следующим». Анкалаев — о заявлении Раунтри

«Твой папочка будет следующим». Анкалаев — о заявлении Раунтри
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Чемпион UFC в полутяжёлом весе Магомед Анкалаев дал комментарий по поводу слов 35-летнего американского бойца UFC Халила Раунтри, который после победы над экс-чемпионом в полутяжёлом весе Джамалом Хиллом, заявил, что хочет получить чемпионский бой и не исключает поединок с россиянином.

UFC 2025. UFC on ABC 8, Баку, Азербайджан
Джамал Хилл — Халил Раунтри (W)
22 июня 2025, воскресенье. 00:40 МСК
Джамал Хилл
Окончено
UD
Халил Раунтри

«Твой папочка, Алекс [Перейра], будет следующим, кто проведёт грандиозный бой. Усаживайся поудобнее», — написал Анкалаев на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, первый бой между Алексом Перейрой и Магомедом Анкалаевым состоялся в марте 2025 года и тогда победу единогласным решением судей одержал россиянин, став новым чемпионом мира. Раунтри, в свою очередь, уступил Алексу Перейру нокаутом на турнире UFC 307 в октябре 2024 года.

Отмечается, что на даный момент UFC работает над вероятным реваншем между Перейрой и Анкалаевым.

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