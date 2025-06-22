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Дана Уайт ответил на вопрос о возможном проведении турнира UFC в России

Дана Уайт ответил на вопрос о возможном проведении турнира UFC в России
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Президент промоушена UFC Дана Уайт на пресс-конференции после турнира UFC on ABC 8 сообщил, что рассматривается потенциальная возможность организации встречи между российскими и американскими бойцами, а также поделился мыслями о проведении турниров UFC в России.

«Турнир UFC в России? У меня нет идей сейчас на этот счёт. Не думал об этом. Командная встреча UFC между Россией с США? Я бы сказал, что это не исключено», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Напомним, ранее специальный представитель президента Российской Федерации по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил о возможности проведения турнира UFC в России в 2025 году.

Последний турнир UFC проходил в России в ноябре 2019 года в Москве.

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