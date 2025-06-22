Физиев опубликовал пост после первой за три года победы в UFC
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11-й номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Азербайджан, Рафаэль Физиев опубликовал пост после победы над чилийцем Игнасио Бахамондесом на турнире UFC on ABC 8, который в данный момент проходит в Баку (Азербайджан). Для Атамана эта победа стала первой за три года.
UFC 2025. UFC on ABC 8, Баку, Азербайджан
Рафаэль Физиев (W) — Игнасио Бахамондес
22 июня 2025, воскресенье. 00:05 МСК
Рафаэль Физиев
Окончено
UD
Игнасио Бахамондес
«Рад наконец-то снова победить! Спасибо тем, кто всегда поддерживал меня. Сегодня мы празднуем вместе», — написал Физиев на личной странице в своей социальной сети X.
Физиеву 32 года. В качестве профессионального бойца смешанных единоборств Атаман дебютировал в июле 2015 года, а в UFC — в апреле 2019 года. Всего в смешанных единоборствах Физиев одержал 13 побед и потерпел четыре поражения.
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