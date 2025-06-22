«Я не его фанат». Дана Уайт — о возможном возвращении Фрэнсиса Нганну в UFC

Президент североамериканского промоушена UFC Дана Уайт дал комментарий по поводу возможного возвращения бывшего чемпиона UFC в тяжёлом весе Фрэнсиса Нганну.

«Я не его фанат. Я был бы шокирован, если бы Фрэнсис когда-нибудь вернулся сюда», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Напомним, камерунцу на данный момент 38 лет. Последний бой Нганну в UFC состоялся в январе 2022 года, где он победил нокаутом в первом раунде бразильца Ренана Феррейру. Всего в активе бойца 21 поединок в профессиональных смешанных единоборствах, в которых одержал 18 побед. 13 боёв он завершил нокаутом, четыре сабмишеном и одну победу одержал решением. Также на его счету три поражений — все решением.

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