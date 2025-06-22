Аспиналл отреагировал на свой титул нового абсолютного чемпиона в тяжёлом весе в UFC

32-летний англичанин Том Аспиналл опубликовал сообщение о том, что стал новым абсолютным чемпионом в тяжёлом весе в UFC после того, как американец Джон Джонс завершил карьеру в смешанных единоборствах.

«Для вас фанаты. Пришло время оживить тяжёлый дивизион. Неоспоримый абсолютный действующий чемпион», — написал Аспиналл в соцсетях.

Ранее глава UFC Дана Уайт объявил, что Джонс завершит карьеру.

Аспиналл в смешанных единоборствах одержал 15 побед и три поражения. В последнем поединке в июле 2024 года он одержал победу над Кёртисом Блэйдсом, и теперь его рекорд в UFC составляет восемь побед и одно поражение в UFC.

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