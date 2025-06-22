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Глава UFC Дана Уайт ответил, почему до сих пор не объявлен бой Махачева и Маддалены

Глава UFC Дана Уайт ответил, почему до сих пор не объявлен бой Махачева и Маддалены
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Президент промоушена UFC Дана Уайт на пресс-конференции после турнира on ABC 8 ответил на вопрос о том, почему до сих пор не объявлен бой Ислама Махачева и Джека Делла Маддалены, а также его дата.

«Если не объявили ещё дату и место боя Махачева и Маддалены, значит, есть причина. Но в скором времени вы всё узнаете», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Свой последний бой Махачев провёл 18 января. Тогда в главном поединке турнира UFC 311 в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) Ислам разделил октагон с бразильцем Ренато Мойкано. Бой завершился победой российского атлета удушающим приёмом в первом раунде. Для Ислама эта победа стала 14-й подряд в лёгком весе.

Бой с Маддаленой должен пройти в рамках полусреднего веса. В случае победы Махачев станет обладателем чемпионского пояса, которым сейчас владеет Джек.

Ислам Махачев играет в баскетбол

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