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22 июня главные новости спорта, UFC, MMA, футбол, клубный чемпионат мира, теннис

Джон Джонс завершил карьеру, «Интер» выиграл первый матч с Киву. Главное к утру
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Именитый тяжеловес Джон Джонс завершил карьеру в UFC, миланский «Интер» победил «Урава Ред Даймондс» во 2-м туре клубного чемпионата мира, российский теннисист Карен Хачанов не смог одолеть казахстанца Александра Бублика в полуфинале турнира ATP-500 в Галле. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Глава UFC объявил, что Джон Джонс завершил карьеру.
  2. «Интер» Милан одолел клуб «Урава Ред Даймондс» в матче клубного ЧМ, забив на 90+2-й минуте.
  3. Александр Бублик одержал волевую победу над Кареном Хачановым в полуфинале Галле.
  4. Даниил Медведев сыграет с Александром Бубликом в финале турнира ATP-500 в Галле.
  5. Каспер Рууд снялся с Уимблдона-2025 из-за травмы колена.
  6. Рафаэль Физиев победил Игнасио Бахамондеса решением судей на турнире UFC в Баку.
  7. «Ривер Плейт» сыграл вничью с «Монтерреем» на КЧМ. Экс-хавбек «Краснодара» был удалён.
  8. В рейтинге претендентов на «Золотой мяч» от TNT Sports появился новый неожиданный фаворит.
  9. «Флуминенсе» обыграл «Ульсан Хёндэ», возглавив группу F и оставив корейцев без плей-офф.
  10. Том Аспиналл стал новым абсолютным чемпионом в тяжёлом весе в UFC.
  11. Джамал Хилл проиграл Халилу Раунтри в главном бою турнира UFC в Баку.
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