Джон Джонс завершил карьеру, «Интер» выиграл первый матч с Киву. Главное к утру

Именитый тяжеловес Джон Джонс завершил карьеру в UFC, миланский «Интер» победил «Урава Ред Даймондс» во 2-м туре клубного чемпионата мира, российский теннисист Карен Хачанов не смог одолеть казахстанца Александра Бублика в полуфинале турнира ATP-500 в Галле. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

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