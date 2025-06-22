Джон Джонс завершил карьеру, «Интер» выиграл первый матч с Киву. Главное к утру
Именитый тяжеловес Джон Джонс завершил карьеру в UFC, миланский «Интер» победил «Урава Ред Даймондс» во 2-м туре клубного чемпионата мира, российский теннисист Карен Хачанов не смог одолеть казахстанца Александра Бублика в полуфинале турнира ATP-500 в Галле. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Глава UFC объявил, что Джон Джонс завершил карьеру.
- «Интер» Милан одолел клуб «Урава Ред Даймондс» в матче клубного ЧМ, забив на 90+2-й минуте.
- Александр Бублик одержал волевую победу над Кареном Хачановым в полуфинале Галле.
- Даниил Медведев сыграет с Александром Бубликом в финале турнира ATP-500 в Галле.
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