Джон Джонс сделал заявление после информации о завершении его карьеры

Обладатель титула UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американец Джон Джонс выложил пост после того, как глава UFC Дана Уайт заявил о завершении бойцом карьеры.

«Я сейчас совершенно подавлен, я так сильно люблю вас, ребята. Спасибо», — написал Джонс в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, сегодня ночью, после вечера UFC в Баку, Уайт рассказал, что Джонс завершил карьеру.

Всего в смешанных единоборствах Джон Джонс одержал 28 побед и потерпел одно поражение.

В последнем поединке, который состоялся в ноябре 2024 года в Нью-Йорке на турнире UFC 309, Джонс разделил октагон с бывшим чемпионом UFC в тяжёлом весе соотечественником Стипе Миочичем. Их бой стал главным событием вечера.