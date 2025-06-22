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Шевченко отреагировала на победу Оролбая над Мусаевым на UFC в Баку

Шевченко отреагировала на победу Оролбая над Мусаевым на UFC в Баку
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37-летняя чемпионка UFC в женском легчайшем весе Валентина Шевченко отреагировала на победу 27-летнего соотечественника из Кыргызстана Мыктыбека Оролбая в бою против дебютанта промоушена Тофика Мусаева, представляющего Узбекистан, на турнире UFC on ABC 8, который прошёл 21 июня в столице Азербайджана Баку.

UFC 2025. UFC on ABC 8, Баку, Азербайджан
Тофик Мусаев — Мыктыбек Оролбай (W)
21 июня 2025, суббота. 23:10 МСК
Тофик Мусаев
Окончено
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Мыктыбек Оролбай

«Поздравляю, Мыктыбек, с красивой, грамотной, зрелищной победой», — написала Шевченко в социальных сетях.

Оролбай одержал победу после болевого приёма «Кимура Лок» в первом раунде поединка. В качестве профессионального бойца смешанных единоборств Оролбай дебютировал в августе 2018 года. В UFC дебютировал в ноябре 2023 года.

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