Шевченко отреагировала на победу Оролбая над Мусаевым на UFC в Баку

37-летняя чемпионка UFC в женском легчайшем весе Валентина Шевченко отреагировала на победу 27-летнего соотечественника из Кыргызстана Мыктыбека Оролбая в бою против дебютанта промоушена Тофика Мусаева, представляющего Узбекистан, на турнире UFC on ABC 8, который прошёл 21 июня в столице Азербайджана Баку.

«Поздравляю, Мыктыбек, с красивой, грамотной, зрелищной победой», — написала Шевченко в социальных сетях.

Оролбай одержал победу после болевого приёма «Кимура Лок» в первом раунде поединка. В качестве профессионального бойца смешанных единоборств Оролбай дебютировал в августе 2018 года. В UFC дебютировал в ноябре 2023 года.