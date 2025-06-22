Инсайдер: Джонс запросил много денег, сказал, что он в деле, а затем заявил, что уходит

Инсайдер Ариэль Хельвани высказался о ситуации вокруг завершения карьеры экс-чемпионом UFC в тяжёлом весе Джоном Джонсом.

«Джон Джонс запросил много денег. После долгих переговоров UFC дал ему эти деньги. Джон сказал, что он в деле. Затем, через пару дней, он сказал, что уходит. С тех пор UFC пытался убедить его вернуться, но он отказался. Мы уже несколько месяцев знали, что он выбыл», — сказал Ариэль Хельвани в видео, опубликованном на его YouTube-канале.

Напомним, президент UFC Дана Уайт неоднократно заявлял о том, что бой между Джонсом и Аспиналлом обязательно состоится в 2025 году. Накануне Уайт сообщил, что Джонс завершил карьеру.

В последнем поединке, который состоялся в ноябре 2024 года в Нью-Йорке на турнире UFC 309, Джонс разделил октагон с бывшим чемпионом UFC в тяжёлом весе соотечественником Стипе Миочичем. Их бой стал главным событием вечера.