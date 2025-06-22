Джону Джонсу предъявлено новое уголовное обвинение — Albuquerque Journal

37-летний звёздный американский боец смешанных боевых искусств, выступавший под эгидой UFC, Джон Джонс столкнулся с новым уголовным обвинением в Соединённых Штатах Америки (США), сообщило издание Albuquerque Journal.

В статье говорится, что во вторник, 17 июня, в суд Альбукерке, штат Нью-Мексико, была подана повестка о возбуждении уголовного дела против 37-летнего Джона Джонса по обвинению, связанному с оставлением места ДТП в феврале.

В 2024 году Джонс был арестован по обвинениям в нападении на сотрудника антидопингового агентства и угрозах убийством.

В ночь на 22 июня президент UFC Дана Уайт объявил о том, что Джонс завершил карьеру.