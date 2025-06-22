«Он не хотел боя с Аспиналлом». Кормье — о решении Джонса завершить карьеру

Бывший чемпион UFC, ныне эксперт Даниэль Кормье высказался о решении Джона Джонса завершить карьеру.

«Не выходя в октагон, он ушёл. Он не хотел боя с Томом Аспиналлом», — цитирует Даниэля Кормье MMAJunkie.

Напомним, президент UFC Дана Уайт неоднократно заявлял о том, что бой между Джонсом и Аспиналлом обязательно состоится в 2025 году. Накануне Уайт сообщил, что Джонс завершил карьеру.

Всего в смешанных единоборствах Джон Джонс одержал 28 побед и потерпел одно поражение.

В последнем поединке, который состоялся в ноябре 2024 года в Нью-Йорке на турнире UFC 309, Джонс разделил октагон с бывшим чемпионом UFC в тяжёлом весе соотечественником Стипе Миочичем. Их бой стал главным событием вечера.