После ухода Джона Джонса в UFC не осталось чемпионов из США

После решения бывшего чемпиона UFC в тяжёлом весе Джона Джонса завершить карьеру в лиге не осталось ни одного чемпиона из США.

Среди нынешних чемпионов лиги есть два австралийца (Алекс Волкановски и Джек Делла Маддалена), два россиянина (Ислам Махачев и Магомед Анкалаев), представитель Грузии (Мераб Двалишвили), бразилец (Александр Пантожа), южноафриканец (Дрикус дю Плесси) и англичанин (Том Аспиналл).

Напомним, президент UFC Дана Уайт неоднократно заявлял о том, что бой между Джонсом и Аспиналлом обязательно состоится в 2025 году. Накануне Уайт сообщил, что Джонс завершил карьеру.

Всего в смешанных единоборствах Джон Джонс одержал 28 побед и потерпел одно поражение.

В последнем поединке, который состоялся в ноябре 2024 года в Нью-Йорке на турнире UFC 309, Джонс разделил октагон с бывшим чемпионом UFC в тяжёлом весе соотечественником Стипе Миочичем. Их бой стал главным событием вечера.