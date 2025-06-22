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Усик прекратил сотрудничество с промоутером перед реваншем с Дюбуа

Усик прекратил сотрудничество с промоутером перед реваншем с Дюбуа
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38-летний бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе, непобеждённый украинец Александр Усик прекратил сотрудничество со своим промоутером Александром Красюком.

«Это было невероятное путешествие. Два молодых мечтателя встретились, чтобы изменить правила игры. Еще в 2013 году я дал слово — и я его сдержал», — написал Красюк в социальных сетях.

Реванш с Дюбуа состоится в ночь на 20 июля в Великобритании.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Александр Усик — Даниэль Дюбуа
20 июля 2025, воскресенье. 01:00 МСК
Александр Усик
Не началось
Даниэль Дюбуа

В качестве профессионального боксёра Усик дебютировал в 2013 году. В своём рекорде украинский атлет имеет 23 победы, из которых 14 были одержаны нокаутом, и ни одного поражения. Является бывшим абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе, а также чемпионом Олимпийских игр в Лондоне.

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