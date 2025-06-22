«Я говорил, что вернусь?» Нганну ответил на слова Даны Уайта

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну отреагировал на слова президента UFC Даны Уайта о возможности его возвращения в промоушен. Ранее Уайт выразил сомнения, что Нганну вернётся в лигу.

«Я говорил, что когда-нибудь вернусь?» — написал в своих социальных сетях Фрэнсис Нганну.

Напомним, камерунцу на данный момент 38 лет. Последний бой Нганну в UFC состоялся в январе 2022 года, где он победил нокаутом в первом раунде бразильца Ренана Феррейру. Всего в активе бойца 21 поединок в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 18 побед. 13 боёв он завершил нокаутом, четыре сабмишеном и одну победу одержал решением. Также на его счету три поражения — все решением.