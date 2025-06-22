«Целью было раздвинуть границы возможного в ММА». Джонс опубликовал прощальное письмо

37-летний звёздный американский боец смешанных боевых искусств, выступавший под эгидой UFC, Джон Джонс опубликовал прощальное письмо, связанное с завершением карьеры.

«Сегодня я официально объявляю о своём уходе из UFC. Это решение было принято после долгих размышлений, и я хочу воспользоваться моментом, чтобы выразить свою глубочайшую благодарность за то, что я пережил за эти годы.

С того момента, как я впервые вышел в октагон, моей целью было раздвинуть границы возможного в этом виде спорта. Стать самым молодым чемпионом UFC в истории, защитить свой титул против одних из лучших бойцов в мире и разделить незабываемые моменты с фанатами по всему миру — эти воспоминания я буду лелеять вечно. Я переживал невероятные взлёты и несколько тяжёлых падений, но каждое испытание научило меня чему-то ценному и сделало сильнее и как бойца, и как человека.

Я хочу поблагодарить UFC, Дану, Хантера, Лоренцо, бога, мою семью, тренеров, товарищей по команде и всех болельщиков, которые были рядом со мной на протяжении каждой главы. Ваша непоколебимая поддержка и вера в меня были моим фундаментом. Спасибо моим коллегам-бойцам за то, что выявили во мне всё лучшее, и за уважение, которое мы испытываем друг к другу как в клетке, так и за её пределами.

Завершая эту главу своей жизни, я с нетерпением жду новых возможностей и испытаний. ММА всегда будет частью меня, и я рад видеть, как я могу продолжать вносить свой вклад в спорт и вдохновлять других на новые свершения. Спасибо вам всем за то, что были со мной в этом невероятном путешествии. Лучшее ещё впереди», — написал Джонс в социальной сети Х (ранее Тwitter).