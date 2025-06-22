Джейк Пол отреагировал на завершение карьеры Джона Джонса

28-летний известный американский блогер и боксёр Джейк Пол отреагировал на решение бывшего чемпиона UFC в тяжёлом весе Джона Джонса завершить карьеру.

«Поздравляю, Джон Джонс, ты величайший», — написал Джейк Пол в своих соцсетях.

Напомним, президент UFC Дана Уайт неоднократно заявлял о том, что бой между Джонсом и Аспиналлом обязательно состоится в 2025 году. Накануне Уайт сообщил, что Джонс завершил карьеру.

Всего в смешанных единоборствах Джон Джонс одержал 28 побед и потерпел одно поражение.

В последнем поединке, который состоялся в ноябре 2024 года в Нью-Йорке на турнире UFC 309, Джонс разделил октагон с бывшим чемпионом UFC в тяжёлом весе соотечественником Стипе Миочичем. Их бой стал главным событием вечера.