Видео: реакция Назима Садыхова на бонус в $ 100 тыс. за победу на турнире UFC в Баку

31-летний азербайджанский боец промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC), выступающий в лёгком весе, Назим Садыхов в социальных сетях опубликовал видеоролик, на котором запечатлена его реакция на получение бонуса в $ 100 тыс. за победу над бразильцем Николасом Мотту на турнире UFC on ABC 8, который прошёл 21 июня в столице Азербайджана Баку.

Садыхов одержал победу техническим нокаутом во втором раунде. Таким образом, Чёрный волк вышел на серию из двух побед. В качестве профессионального бойца смешанных единоборств Назим дебютировал в ноябре 2018 года. В сильнейшую организацию мира представитель Азербайджана пришёл в феврале 2023 года.