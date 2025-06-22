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Видео: реакция Назима Садыхова на бонус в $ 100 тыс. за победу на турнире UFC в Баку

Видео: реакция Назима Садыхова на бонус в $ 100 тыс. за победу на турнире UFC в Баку
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31-летний азербайджанский боец промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC), выступающий в лёгком весе, Назим Садыхов в социальных сетях опубликовал видеоролик, на котором запечатлена его реакция на получение бонуса в $ 100 тыс. за победу над бразильцем Николасом Мотту на турнире UFC on ABC 8, который прошёл 21 июня в столице Азербайджана Баку.

UFC 2025. UFC on ABC 8, Баку, Азербайджан
Назим Садыхов (W) — Николас Мотта
21 июня 2025, суббота. 22:45 МСК
Назим Садыхов
Окончено
TKO
Николас Мотта

Садыхов одержал победу техническим нокаутом во втором раунде. Таким образом, Чёрный волк вышел на серию из двух побед. В качестве профессионального бойца смешанных единоборств Назим дебютировал в ноябре 2018 года. В сильнейшую организацию мира представитель Азербайджана пришёл в феврале 2023 года.

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