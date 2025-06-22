Мокаев поздравил Аспиналла с титулом после ухода Джона Джонса

Бывший боец UFC Мухаммад Мокаев поздравил британца Тома Аспиналла с получением титула чемпиона UFC в тяжёлом весе.

«Поздравляю, чемпион», — написал Мокаев в своих соцсетях.

Напомним, президент UFC Дана Уайт неоднократно заявлял о том, что бой между Джонсом и Аспиналлом обязательно состоится в 2025 году. Накануне Уайт сообщил, что Джонс завершил карьеру, а Аспиналл стал новым чемпионом лиги в тяжёлом весе.

Всего в смешанных единоборствах Джон Джонс одержал 28 побед и потерпел одно поражение.

В последнем поединке, который состоялся в ноябре 2024 года в Нью-Йорке на турнире UFC 309, Джонс разделил октагон с бывшим чемпионом UFC в тяжёлом весе соотечественником Стипе Миочичем. Их бой стал главным событием вечера.