Сборная России по боксу всухую победила Сборную мира на матчевой встрече на ПМЭФ-2025

В рамках спортивной программы Петербургского международного экономического форума состоялась матчевая встреча по боксу «Сборная России – Сборная мира». Российская команда одержала уверенную победу со счётом 5:0.

Фото: Федерация Бокса России

Поединки прошли в пяти весовых категориях — до 57, 60, 67, 72 и свыше 92 кг — по правилам профессионального бокса: четыре раунда по три минуты. Открыл вечер бой в полутяжёлом весе: Мурад Рамазанов (Россия) одержал победу над призёром чемпионата Узбекистана Жамшидбеком Тожибоевым — угол соперника отказался продолжать поединок.

В полулёгком весе Сергей Ярулин одолел соотечественника Артёма Ткаченко единогласным решением судей после шести раундов.

В единственном женском бою вечера четырёхкратная чемпионка России Карина Тазабекова досрочно в восьмом раунде остановила двукратную чемпионку Казахстана Рано Пархатову — поединок завершился техническим нокаутом.

Фото: Федерация Бокса России

Никита Кузьмин (Россия) сохранил непобеждённый статус в профессионалах, отправив Павла Мамонтова в технический нокаут в четвёртом раунде.

Основную часть программы открыл трёхкратный чемпион России и чемпион Европы Эдуард Саввин. Он нокаутировал венесуэльца Уильяма Флореса в четвёртом раунде. Чемпион мира IBA PRO Всеволод Шумков единогласным решением судей взял верх над серебряным призёром чемпионата Европы и чемпионом Армении Артуром Базеяном.

Александр Зырянов одолел непобеждённого ранее казахстанца Рахата Сейтжана, несмотря на серьёзный пропущенный удар во втором раунде. Об этом Зырянов рассказал после боя: «Где-то в моменте после пропущенного удара было тяжело, но всё равно удалось победить. Главное было перетерпеть, сдержать свои эмоции. Важна была концентрация, чтобы не пропустить ещё раз, и чтобы глаз совсем не заплыл. Казах – очень сильный, «набитый» боксёр. Желаю удачи ему в будущем, но сегодня удача была на нашей стороне».

Фото: Федерация Бокса России

Юрий Осипов завершил бой с аргентинцем Эмилиано Пучетой уже в первом раунде — нокаут.

Заключительный поединок вечера остался за чемпионом России Давидом Суровым, который победил колумбийца Кристиана Сальседо.