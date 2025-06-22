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В Международной федерации кикбоксинга извинились за отмену чемпионата Европы

В Международной федерации кикбоксинга извинились за отмену чемпионата Европы
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Президент Международной федерации кикбоксинга (WKF) Фридрих Эксенбергер направил письмо председателю высшего наблюдательного совета Федерации кикбоксинга России Бату Хасикову из-за отменённого чемпионата в Молдавии.

«Уважаемый Бату Сергеевич! Я, президент WKF, официально заявляю о том, что руководство Министерства образования и исследований Молдавии 20 июня 2025 года выступило против участия сборной команды России и Беларуси в чемпионате Европы по кикбоксингу WKF с 22 по 29 июня. Таким образом, российская и белорусская делегации не будут допущены на территорию Молдавии, включая запрет на пересечение государственной границы.

Это решение носит явно выраженный политический характер и противоречит основополагающим принципам спорта, таким как: нейтралитет, объективность и недискриминация по национальному признаку. Несмотря на то что мероприятие анонсировалось как международный турнир под эгидой спортивной организации, государственные органы Молдавии в последний момент (за два дня до чемпионата Европы) выразили свое несогласие с его проведением, ссылаясь на внешнеполитические соображения.

Важно отметить, что за месяц до мероприятия организатором чемпионата Европы с молдавской стороны было получено согласование от МВД и МИД Молдавии. Вышеперечисленными ведомствами были получены списки участников сборной команды России и Беларуси. Никаких препятствий не возникло.

Ввиду того, что сборные команды России и Беларуси, которые составляли основную конкуренцию во взрослой возрастной категории во всех дисциплинах кикбоксинга, не смогут принять участие в чемпионате Европы, руководство WKF приняло единогласное решение отменить чемпионат Европы по кикбоксингу среди взрослых в Кишинёве и перенести его проведение на 2026 год. Первенство Европы среди спортсменов до 18 лет проведено будет.

При этом мы искренне приносим свои извинения за недостаточно тщательную проработку вопросов организации, безопасности и дипломатического сопровождения данного события», — говорится в письме, опубликованном пресс‑службой Федерации кикбоксинга России.

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