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«Спасибо, что вдохновлял». Прохазка — о завершении карьеры Джонса

«Спасибо, что вдохновлял». Прохазка — о завершении карьеры Джонса
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32-летний чешский боец и бывший обладатель чемпионского титула UFC в полутяжёлой весовой категории (до 93 кг) Иржи Прохазка отреагировал на завершение карьеры 37-летнего звёздного американского бойца смешанных боевых искусств, выступавшего под эгидой UFC, Джона Джонса.

«Просто спасибо тебе за то, что ты вдохновлял меня на протяжении всей своей карьеры. Техника, движения, креативность, жестокое доминирование и всегда оставайся самим собой, будь то в клетке или вне её. Я желаю тебе всего наилучшего», — написал Прохазка в социальной сети Х (ранее Тwitter).

Ранее Джонс опубликовал прощальное письмо, обращённое к поклонникам и коллегам.

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