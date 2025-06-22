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Кевин Ли прокомментировал поражение от Гаджи Рабаданова

Кевин Ли прокомментировал поражение от Гаджи Рабаданова
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Экс-претендент на титул UFC в лёгком весе Кевин Ли дал комментарий по поводу своего поражения в поединке с россиянином Гаджи Рабадановым на турнире PFL 6.

PFL 2025. PFL World Tournament 6: Semifinals, Уичито, США
Гаджи Рабаданов (W) — Кевин Ли
21 июня 2025, суббота. 05:30 МСК
Гаджи Рабаданов
Окончено
TKO
Кевин Ли

«Я не трус. По крайней мере, я могу сказать, что попытался. Я стремился к звёздам. Мои ноги уже не те, что прежде. Я больше не могу держать удар и, честно говоря, не знаю, вернётся ли это когда-нибудь», — написал Ли на своей странице в социальной сети.

Напомним, Ли проиграл Рабаданову техническим нокаутом в первом раунде. На это ему понадобилось всего 2 минуты и 37 секунд. После этой победы Рабаданов имеет теперь победную серию из 12 поединков.

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