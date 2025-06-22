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Рафаэль Физиев вызвал на бой Дэна Хукера

Рафаэль Физиев вызвал на бой Дэна Хукера
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Один из ведущих азербайджанских бойцов лёгкой весовой категории UFC Рафаэль Физиев, воодушевлённый победой над Игнасио Бахамондесом, бросил публичный вызов в адрес американца Дэна Хукера.

UFC 2025. UFC on ABC 8, Баку, Азербайджан
Рафаэль Физиев (W) — Игнасио Бахамондес
22 июня 2025, воскресенье. 00:05 МСК
Рафаэль Физиев
Окончено
UD
Игнасио Бахамондес

«Он мужик, и сколько у него было безумных боёв. Он явно заслуживает ещё одного сумасшедшего поединка. Я уступил ему место из-за травмы, теперь я хочу вернуть позицию, которую он занимает», — сказал Физиев на пресс-конференции после турнира UFC on ABC 8 в Баку.

Напомним, Физиев 21 июня на турнире UFC on ABC 8 одержал победу единогласным решением судей над бойцом из Чили Игнасио Бахамондесом, закрыв серию из трёх поражений.

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