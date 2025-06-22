Тагир Уланбеков высказался о победе над Азатом Максумом

Российский боец наилегчайшего дивизиона UFC Тагир Уланбеков дал комментарий после победы над казахстанцем Азатом Максумом на турнире UFC on ABC 8, который проходил 21 июня в Баку (Азербайджан).

«Я на эмоциях сказал, что это был очень непростой поединок. Но сейчас, когда уже всё отпустило, понимаю, что было не так уж и тяжело. Просто в каких-то моментах соперник был хорошо готов. Он бороться мне не давал, но сегодня я показал всем, что у меня и ударка есть.

Весь мой лагерь, на протяжении всей моей подготовки, мне говорили, что не нужно с этим парнем драться в стойке, но сегодня, когда у меня не получилось бороться, я показал, что я и в стойке могу работать.

С кем я хотел бы встретиться дальше? Да мне без разницы, честно говоря. Мне всё равно, будет следующий оппонент выше меня в рейтинге или ниже. UFC даёт бой – я дерусь. Я просто каждый раз выхожу и показываю своё мастерство, чтобы в один прекрасный день мне дали шанс побороться за пояс, который является моей мечтой», — сказал Уланбеков на пресс-конференции после турнира UFC on ABC 8.

Напомним, Уланбеков победил Максума единогласным решением судей по итогам трёх раундов боя.