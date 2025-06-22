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Олимпийский чемпион Галаль Яфай потерпел первое поражение в карьере

Олимпийский чемпион Галаль Яфай потерпел первое поражение в карьере
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21 июня в Бирмингеме (Великобритания) состоялся большой вечер профессионального бокса, в главном событии которого олимпийский чемпион и бывший обладатель временного титула чемпиона мира по версии WBC в наилегчайшем весе британец Галаль Яфай сразился с новоиспечённым обладателем этого титула Франсиско Родригесом-младшим.

Поединок продлился все отведённые 12 раундов, и по их итогам все трое судей единогласно отдали победу Родригесу со счётом 119:108, 119:108 и 118:109.

Стоит отметить, что Яфай неоднократно по ходу поединка находился на грани досрочного поражения, но его угол категорически был против выбрасывания полотенца. В итоге британец пропустил рекордное за свою карьеру число пропущенных ударов. Родригес донёс до цели более 500 точных ударов.

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