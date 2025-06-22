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Андрей Орловский успешно дебютировал в боях на голых кулаках

Андрей Орловский успешно дебютировал в боях на голых кулаках
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Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Андрей Орловский успешно дебютировал в боях на голых кулаках, выступив под эгидой самой влиятельной организации этой дисциплины — BKFC, одержав досрочную победу над американцем Джошем Коуплэндом в главном событии турнира BKFC 76, который проходил 22 июня в США.

Орловский действовал осторожно по ходу поединка и не форсировал событий, работая вторым номером. К концу третьего раунда Орловский серьёзно рассёк лицо Коуплэнда и продолжал наносить удары в это рассечение в четвёртом раунде, создав кровавое месиво на лице американца.

В итоге в перерыве между четвёртым и пятым раундами рефери подошёл в угол Коуплэнда и принял решение остановить бой из-за его серьёзного повреждения.

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