Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Андрей Орловский успешно дебютировал в боях на голых кулаках, выступив под эгидой самой влиятельной организации этой дисциплины — BKFC, одержав досрочную победу над американцем Джошем Коуплэндом в главном событии турнира BKFC 76, который проходил 22 июня в США.

Орловский действовал осторожно по ходу поединка и не форсировал событий, работая вторым номером. К концу третьего раунда Орловский серьёзно рассёк лицо Коуплэнда и продолжал наносить удары в это рассечение в четвёртом раунде, создав кровавое месиво на лице американца.

В итоге в перерыве между четвёртым и пятым раундами рефери подошёл в угол Коуплэнда и принял решение остановить бой из-за его серьёзного повреждения.