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Ренато Мойкано отреагировал на завершение карьеры Джона Джонса

Ренато Мойкано отреагировал на завершение карьеры Джона Джонса
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Экс-претендент на титул UFC в лёгком весе Ренато Мойкано дал свой комментарий по поводу новости о завершении карьеры экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Джона Джонса.

«Алекс Перейра будет драться с Аспиналлом за титул чемпиона в тяжёлом весе! Поправьте меня, если я не прав!» — написал Мойкано на своей странице в социальной сети.

Напомним, на пресс-конференции после турнира UFC on ABC 8 было официально объявлено о том, что Джонс завершает свою бойцовскую карьеру и теперь в полновесные чемпионы тяжёлого дивизиона будет переведён обладатель временного пояса в этой весовой категории британец Том Аспиналл.

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