Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Марчин Тыбура планирует вернуться на турнире UFC в Париже

Марчин Тыбура планирует вернуться на турнире UFC в Париже
Комментарии

39-летний польский тяжеловес UFC Марчин Тыбура планирует свой следующий поединок провести на сентябрьском турнире UFC в Париже (Франция). Об этом сообщает польский журналист Павел Выробек на своей странице в социальной сети. По информации инсайдера, соперником поляка может стать дебютант промоушена Анте Делия.

Напомним, последний бой Тыбуры состоялся в марте 2025 года, где он одержал победу единогласным решением судей над 29-летним англичанином Миком Паркиным, и теперь идёт на серии из двух побед.

Всего послужной список Тыбуры состоит из 36 проведённых поединков (27 побед при девяти поражениях).

Материалы по теме
UFC Баку: у России две победы из четырёх! Физиев разобрался с Бахамондесом
UFC Баку: у России две победы из четырёх! Физиев разобрался с Бахамондесом
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android