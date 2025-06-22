Марчин Тыбура планирует вернуться на турнире UFC в Париже

39-летний польский тяжеловес UFC Марчин Тыбура планирует свой следующий поединок провести на сентябрьском турнире UFC в Париже (Франция). Об этом сообщает польский журналист Павел Выробек на своей странице в социальной сети. По информации инсайдера, соперником поляка может стать дебютант промоушена Анте Делия.

Напомним, последний бой Тыбуры состоялся в марте 2025 года, где он одержал победу единогласным решением судей над 29-летним англичанином Миком Паркиным, и теперь идёт на серии из двух побед.

Всего послужной список Тыбуры состоит из 36 проведённых поединков (27 побед при девяти поражениях).