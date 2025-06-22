Список участников турнира UFC 317

В ночь с 28 на 29 июня в Лас-Вегасе (Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 317, где главным событием шоу станет бой за вакантный титул чемпиона UFC в лёгкой весовой категории между Илией Топурией и Чарльзом Оливейрой.
Предлагаем вашему вниманию список всех участников турнира:
Основной кард
Чарльз Оливейра — Илия Топурия;
Александр Пантожа — Кай Кара-Франс;
Брэндон Ройвал — Джошуа Ван;
Бенеил Дариуш — Ренато Карнейро.
Предварительный кард
Джек Херманссон — Грегори Родригес;
Вивиан Араужо — Трейси Кортес;
Джоната Диниз — Джастин Тафа;
Майкл Джонсон — Даниэль Целльхубер;
Вячеслав Борщёв — Терренс Маккинни;
Пэйтон Талботт — Фелипе Лима;
Хосе Дельгадо — Хайдер Эмил.