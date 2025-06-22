Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Список участников турнира UFC 317

Список участников турнира UFC 317
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 28 на 29 июня в Лас-Вегасе (Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 317, где главным событием шоу станет бой за вакантный титул чемпиона UFC в лёгкой весовой категории между Илией Топурией и Чарльзом Оливейрой.

Предлагаем вашему вниманию список всех участников турнира:

Основной кард

Чарльз Оливейра — Илия Топурия;
Александр Пантожа — Кай Кара-Франс;
Брэндон Ройвал — Джошуа Ван;
Бенеил Дариуш — Ренато Карнейро.

Предварительный кард

Джек Херманссон — Грегори Родригес;
Вивиан Араужо — Трейси Кортес;
Джоната Диниз — Джастин Тафа;
Майкл Джонсон — Даниэль Целльхубер;
Вячеслав Борщёв — Терренс Маккинни;
Пэйтон Талботт — Фелипе Лима;
Хосе Дельгадо — Хайдер Эмил.

Материалы по теме
«Короче, меня «обворовали». Алексеевой катастрофически не везёт в UFC
«Короче, меня «обворовали». Алексеевой катастрофически не везёт в UFC
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android