Список участников турнира UFC 317

В ночь с 28 на 29 июня в Лас-Вегасе (Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 317, где главным событием шоу станет бой за вакантный титул чемпиона UFC в лёгкой весовой категории между Илией Топурией и Чарльзом Оливейрой.

Предлагаем вашему вниманию список всех участников турнира:

Основной кард

Чарльз Оливейра — Илия Топурия;

Александр Пантожа — Кай Кара-Франс;

Брэндон Ройвал — Джошуа Ван;

Бенеил Дариуш — Ренато Карнейро.

Предварительный кард

Джек Херманссон — Грегори Родригес;

Вивиан Араужо — Трейси Кортес;

Джоната Диниз — Джастин Тафа;

Майкл Джонсон — Даниэль Целльхубер;

Вячеслав Борщёв — Терренс Маккинни;

Пэйтон Талботт — Фелипе Лима;

Хосе Дельгадо — Хайдер Эмил.