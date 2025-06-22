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Ризван Куниев не согласен с поражением в бою с Кёртисом Блэйдсом

Ризван Куниев не согласен с поражением в бою с Кёртисом Блэйдсом
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Российский боец тяжёлого дивизиона UFC Ризван Куниев дал комментарий после поражения в дебютном поединке под эгидой самой влиятельной организации мира смешанных единоборств — UFC на турнире, который проходил 21 июня в Баку (Азербайджан).

UFC 2025. UFC on ABC 8, Баку, Азербайджан
Кёртис Блэйдс (W) — Ризван Куниев
21 июня 2025, суббота. 23:35 МСК
Кёртис Блэйдс
Окончено
SD
Ризван Куниев

«Не считаю, что я проиграл, но судьи решили иначе. Впредь постараюсь не оставлять решение на них. Спасибо всем, кто был рядом», — написал Куниев на своей странице в социальной сети.

Напомним, Куниев проиграл раздельным решением судей американскому тяжеловесу Кёртису Блэйдсу. Стоит отметить, что до этого россиянин не знал поражений почти 10 лет (с августа 2015 года).

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