Ризван Куниев не согласен с поражением в бою с Кёртисом Блэйдсом

Российский боец тяжёлого дивизиона UFC Ризван Куниев дал комментарий после поражения в дебютном поединке под эгидой самой влиятельной организации мира смешанных единоборств — UFC на турнире, который проходил 21 июня в Баку (Азербайджан).

«Не считаю, что я проиграл, но судьи решили иначе. Впредь постараюсь не оставлять решение на них. Спасибо всем, кто был рядом», — написал Куниев на своей странице в социальной сети.

Напомним, Куниев проиграл раздельным решением судей американскому тяжеловесу Кёртису Блэйдсу. Стоит отметить, что до этого россиянин не знал поражений почти 10 лет (с августа 2015 года).